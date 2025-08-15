После налета дронов остановился еще один крупный российский НПЗ

Волгоградский НПЗ «Лукойла», один из крупнейших на юге России и входящий в топ-10 по стране, остановил прием нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

На заводе мощностью 14,8 млн тонн в год в четверг возник пожар после того, как на территорию предприятия упали обломки БПЛА. На заводе произошел розлив нефти, а возгорание тушили около 19 часов.

11 августа остановил работу Саратовский НПЗ «Роснефти», получивший повреждения в результате налета дронов.

2 августа полностью прекратил выпуск топлива Новокуйбышевский НПЗ — наиболее оснащенный в самарской группе «Роснефти». Его мощность составляет 8,3 млн тонн в год. В тот же день около половины мощностей остановил Рязанский НПЗ, снабжающий топливом в том числе московский регион. На заводе мощностью 13,8 млн тонн в год — крупнейшем у «Роснефти» — после атаки БПЛА произошла авария на двух из трех установок первичной переработки сырья. Ремонт Новокуйбышевского и Рязанского НПЗ растянется на месяц, говорили ранее источники Reuters.

7 августа также под удар БПЛА попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а 10 августа — НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Республике Коми на расстоянии почти 2 тысяч километров от границы с Украиной. В ночь на 15 августа подвергся атаке Сызранский НПЗ в Самарской области.