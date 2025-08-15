USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Почему Келлога нет на Аляске?

21:11 1164

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не поехал с делегацией США на Аляску, где запланирован саммит между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, из-за позиции России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Он (Кит Келлог) надеялся, что будет там», — говорится в публикации.

По словам источника, российская сторона рассматривает Келлога как симпатизирующего Украине, из-за чего его присутствие на встрече США и РФ может оказаться «контрпродуктивным».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 23:30 по Баку).

Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
21:55 4443
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 12283
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 5645
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 2310
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 3020
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1743
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2728
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился обновлено 22:55
22:55 14464
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 5344
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4642
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 2037

