Почему Келлога нет на Аляске?

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не поехал с делегацией США на Аляску, где запланирован саммит между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, из-за позиции России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Он (Кит Келлог) надеялся, что будет там», — говорится в публикации.

По словам источника, российская сторона рассматривает Келлога как симпатизирующего Украине, из-за чего его присутствие на встрече США и РФ может оказаться «контрпродуктивным».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 23:30 по Баку).