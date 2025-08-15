Клинтон назвала условие для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пообещала номинировать американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет завершить войну в Украине без уступок территории России. Об этом пишет New York Post.

«Если бы он мог положить конец этой ужасной войне, не поставив Украину в положение, когда ей придется уступить свою территорию, если бы он мог реально противостоять Путину — чего мы еще не видели, но, возможно, сейчас как раз такая возможность, — если бы президент Трамп был архитектором прекращения войны, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — сказала Клинтон в подкасте Raging Moderates.

Напомним, Трамп выиграл выборы у Клинтон в 2016 году.