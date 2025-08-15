USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Клинтон назвала условие для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

21:26 1454

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пообещала номинировать американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет завершить войну в Украине без уступок территории России. Об этом пишет New York Post.

«Если бы он мог положить конец этой ужасной войне, не поставив Украину в положение, когда ей придется уступить свою территорию, если бы он мог реально противостоять Путину — чего мы еще не видели, но, возможно, сейчас как раз такая возможность, — если бы президент Трамп был архитектором прекращения войны, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — сказала Клинтон в подкасте Raging Moderates.

Напомним, Трамп выиграл выборы у Клинтон в 2016 году.

Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
21:55 4446
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 12283
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 5646
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 2311
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 3021
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1743
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2728
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился обновлено 22:55
22:55 14470
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 5344
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4643
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 2037

ЭТО ВАЖНО

Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
21:55 4446
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 12283
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 5646
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 2311
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 3021
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1743
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2728
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился обновлено 22:55
22:55 14470
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 5344
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4643
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 2037
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться