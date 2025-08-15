USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Вучич о беспорядках в Сербии

22:18 507

Беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне. Об этом заявил в эфире Радио и телевидения Сербии президент республики Александар Вучич.

«Я был бы слишком наивен и был бы нечестен, если бы не сказал, что это большей частью вызвано извне. Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции и попытке целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от «арабской весны» до того, что происходило в нашей стране 25-26 лет назад», — подчеркнул политик.

Он отметил, что это не какие-то большие новшества.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
21:55 4450
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
16:45 12285
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном
Лукашенко поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном обновлено 20:48
20:48 5648
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
20:34 2311
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
16:33 3022
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
19:15 1744
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
16:55 2728
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился
Трамп и Путин прилетели на Аляску: формат встречи изменился обновлено 22:55
22:55 14476
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
12:33 5345
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 4643
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 2037

