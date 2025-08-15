Германия раскритиковала Израиль

Правительство Германии резко раскритиковало намерение Израиля возобновить строительство поселения E1, которое может разделить Западный берег и отделить Восточный Иерусалим от остальной территории.

В заявлении Министерства иностранных дел ФРГ отмечается, что немецкое правительство «решительно отвергает заявления правительства Израиля об утверждении строительства тысяч новых жилых единиц в израильских поселениях на Западном берегу».

«Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Оно затрудняет достижение двустороннего решения путем переговоров и прекращения израильской оккупации Западного берега, как того требует Международный суд ООН», — подчеркнули в МИД Германии.

В ведомстве добавили, что израильские планы по поселению E1 еще больше ограничат «мобильность палестинского населения на Западном берегу, фактически разделив территорию на две части и отрезав Восточный Иерусалим от остальной части Западного берега».

Немецкое правительство призвало Израиль «прекратить строительство поселений» и подтвердило признание только границ от 4 июня 1967 года, согласованных сторонами конфликта. «Мы категорически отвергаем любые планы аннексии со стороны правительства Израиля», — отметили в МИД.

Речь идет об отложенном проекте, о возобновлении которого 14 августа заявил израильский ультраправый министр финансов Безалель Смотрич.