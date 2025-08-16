Переговоры Трампа и Путина на Аляске

После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три», которые уже начались, сразу начнется совместная пресс-конференция для СМИ, на которой Путин и Трамп должны подвести итоги переговоров. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что после личной встречи президентов (именно ее в последний момент расширили до трех участников с каждой стороны) пройдет еще одна, где будет уже по пять участников. О ее отмене отдельно не сообщалось, но в программе ТАСС ее нет.
Также сообщается, что закрытые переговоры продлятся около шести часов — до 6:00 по бакинскому времени.
*** 23:35
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали переговоры. Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Помимо глав государств, во встрече участвуют с российской стороны - помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы прессы или делать какие-либо заявления перед началом переговоров на военной базе в Анкоридже.
Журналистов из помещения, где проходят переговоры, попросили удалиться. Как долго продлится встреча, неизвестно.
Кремль показал видео с переговоров США и РФ на Аляске pic.twitter.com/ygFSPmLvbT— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 15, 2025
Кадры вывода прессы из зала перед началом переговоров Трампа и кремлевского террориста pic.twitter.com/Jf8h3mUAJ4— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 15, 2025