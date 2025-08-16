Переговоры Трампа и Путина на Аляске

После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три», которые уже начались, сразу начнется совместная пресс-конференция для СМИ, на которой Путин и Трамп должны подвести итоги переговоров. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что после личной встречи президентов (именно ее в последний момент расширили до трех участников с каждой стороны) пройдет еще одна, где будет уже по пять участников. О ее отмене отдельно не сообщалось, но в программе ТАСС ее нет.

Также сообщается, что закрытые переговоры продлятся около шести часов — до 6:00 по бакинскому времени.