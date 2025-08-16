USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Переговоры Трампа и Путина на Аляске

прямая трансляция; обновлено 00:15
00:15 2913

После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три», которые уже начались, сразу начнется совместная пресс-конференция для СМИ, на которой Путин и Трамп должны подвести итоги переговоров. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что после личной встречи президентов (именно ее в последний момент расширили до трех участников с каждой стороны) пройдет еще одна, где будет уже по пять участников. О ее отмене отдельно не сообщалось, но в программе ТАСС ее нет.

Также сообщается, что закрытые переговоры продлятся около шести часов — до 6:00 по бакинскому времени.

*** 23:35

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали переговоры. Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон. 

Помимо глав государств, во встрече участвуют с российской стороны - помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы прессы или делать какие-либо заявления перед началом переговоров на военной базе в Анкоридже.

Журналистов из помещения, где проходят переговоры, попросили удалиться. Как долго продлится встреча, неизвестно.

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 1075
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 5924
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 13630
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 6898
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2698
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3346
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2069
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3031
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом прямая трансляция; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 17357
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5666
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 4856

ЭТО ВАЖНО

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 1075
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 5924
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 13630
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 6898
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2698
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3346
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2069
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3031
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом прямая трансляция; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 17357
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5666
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 4856
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться