Гибридная война России против Азербайджана
Трамп рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского

15 августа 2025, 23:37 743

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, допустив возможность своего участия в них.

«В нашей следующей встрече примут участие президент Зеленский и президент Путин, а также, возможно, я», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска).

По его словам, мирное соглашение по Украине должны согласовать Москва и Киев, однако он намерен подготовить почву для достижения возможной договоренности.

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 1076
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 5925
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 13630
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 6898
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2698
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3348
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2069
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3032
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом прямая трансляция; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 17359
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5666
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 4857
