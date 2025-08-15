Трамп рассчитывает на переговоры Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, допустив возможность своего участия в них.

«В нашей следующей встрече примут участие президент Зеленский и президент Путин, а также, возможно, я», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска).

По его словам, мирное соглашение по Украине должны согласовать Москва и Киев, однако он намерен подготовить почву для достижения возможной договоренности.