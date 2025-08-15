USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

15 августа 2025, 23:59 1077

США рассматривают угрозу введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» как способ заставить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Рассматриваемые меры затронут ключевые активы компаний и ограничат их возможности на международных рынках. Предполагается, что ограничительные меры окажут давление на российский энергетический сектор и станут частью широкой стратегии США по реагированию на военные действия на территории Украины. Окончательное решение о санкциях будет приниматься в зависимости от действий российской стороны.

Еще среди вариантов — ограничения на «теневой флот» РФ и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, включая Китай.

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 1078
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 5926
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 13631
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 6900
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2698
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3348
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2069
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3032
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом прямая трансляция; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 17360
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5666
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 4857

