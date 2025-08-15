США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

США рассматривают угрозу введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» как способ заставить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Рассматриваемые меры затронут ключевые активы компаний и ограничат их возможности на международных рынках. Предполагается, что ограничительные меры окажут давление на российский энергетический сектор и станут частью широкой стратегии США по реагированию на военные действия на территории Украины. Окончательное решение о санкциях будет приниматься в зависимости от действий российской стороны.

Еще среди вариантов — ограничения на «теневой флот» РФ и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, включая Китай.