USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В Белом доме обсуждают «пряники» для России

00:17 478

Пока президент США Дональд Трамп намерен сосредоточиться на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по прекращению огня в Украине, чиновники в его администрации в частном порядке обсуждают возможность предложить России «пряники», чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Такими «пряниками» для Москвы могли бы стать переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям, уточняет телеканал.

«Конечно, есть готовность обсуждать параметры», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, отвечая на вопрос, готов ли президент США говорить с российским коллегой о возможном соглашении о контроле над вооружениями. Однако детали потенциальной ядерной сделки вряд ли будут обсуждаться на столь высоком уровне, добавил собеседник.

«Европейцы годами не думали о «пряниках» [для России]», — отметил один из чиновников.

Как писала The Telegraph со ссылкой на источники, перед саммитом глава Минфина Скотт Бессент и другие чиновники представят Трампу «экономические компромиссы», которые Вашингтон может предложить Москве ради прекращения огня в Украине. Среди них — разработка редкоземельных металлов на Аляске и смягчение санкций в отношении российской авиаотрасли.

Путин перед саммитом не исключил, что Россия и США могут на дальнейших этапах диалога выйти на договоренности по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ).

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 1081
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 5927
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 13631
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 6900
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2698
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3348
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2069
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3032
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом прямая трансляция; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 17360
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5666
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 4857

ЭТО ВАЖНО

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 1081
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 5927
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 13631
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 6900
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2698
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3348
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2069
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3032
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом прямая трансляция; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 17360
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5666
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 4857
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться