В Белом доме обсуждают «пряники» для России

Пока президент США Дональд Трамп намерен сосредоточиться на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по прекращению огня в Украине, чиновники в его администрации в частном порядке обсуждают возможность предложить России «пряники», чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Такими «пряниками» для Москвы могли бы стать переговоры о новых деловых сделках с Россией или о возможной сделке по стратегическим вооружениям, уточняет телеканал.

«Конечно, есть готовность обсуждать параметры», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, отвечая на вопрос, готов ли президент США говорить с российским коллегой о возможном соглашении о контроле над вооружениями. Однако детали потенциальной ядерной сделки вряд ли будут обсуждаться на столь высоком уровне, добавил собеседник.

«Европейцы годами не думали о «пряниках» [для России]», — отметил один из чиновников.

Как писала The Telegraph со ссылкой на источники, перед саммитом глава Минфина Скотт Бессент и другие чиновники представят Трампу «экономические компромиссы», которые Вашингтон может предложить Москве ради прекращения огня в Украине. Среди них — разработка редкоземельных металлов на Аляске и смягчение санкций в отношении российской авиаотрасли.

Путин перед саммитом не исключил, что Россия и США могут на дальнейших этапах диалога выйти на договоренности по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ).