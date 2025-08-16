Эрдоган упрекнул Запад в двойных стандартах

В статье для телеканала Al Jazeera турецкий лидер подчеркнул, что с начала эскалации конфликта в результате израильских ударов погибли более 61 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. По его словам, эти события являются проявлением не только войны, но и «политики целенаправленного уничтожения».

«Молчание или слабая реакция мирового сообщества лишь усиливают страдания и открывают путь к дальнейшему угнетению палестинского народа. Когда западный мир быстро реагирует на одни кризисы, но медлит в отношении Газы, это разрушает доверие к международной системе, основанной, как утверждается, на принципах справедливости», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что если бы кризису в Газе было уделено столько же внимания и ресурсов, сколько войне в Украине, ситуация сегодня могла бы быть иной.