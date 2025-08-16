USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Эрдоган упрекнул Запад в двойных стандартах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пассивная реакция западных стран на происходящее в секторе Газа подрывает авторитет мирового сообщества и системы международных отношений.

В статье для телеканала Al Jazeera турецкий лидер подчеркнул, что с начала эскалации конфликта в результате израильских ударов погибли более 61 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. По его словам, эти события являются проявлением не только войны, но и «политики целенаправленного уничтожения».

«Молчание или слабая реакция мирового сообщества лишь усиливают страдания и открывают путь к дальнейшему угнетению палестинского народа. Когда западный мир быстро реагирует на одни кризисы, но медлит в отношении Газы, это разрушает доверие к международной системе, основанной, как утверждается, на принципах справедливости», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что если бы кризису в Газе было уделено столько же внимания и ресурсов, сколько войне в Украине, ситуация сегодня могла бы быть иной.

США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 2189
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 6555
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 14286
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 7462
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2903
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3540
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2241
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3199
Путин и Трамп встретились перед саммитом
Путин и Трамп встретились перед саммитом видео; обновлено 23:14
15 августа 2025, 23:14 18179
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы; все еще актуально
15 августа 2025, 12:33 5874
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
15 августа 2025, 11:54 5010

