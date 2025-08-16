Учения со стрельбой в Белом доме

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, во время проходящей на Аляске встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа проведет в Белом доме учения с имитацией стрельбы, сообщила газета The Hill.

По ее данным, учения будут проходить с 20:00 пятницы до 01:00 субботы (с 04:00 до 09:00 по бакинскому времени). Секретная служба предупредила, что местные жители могут услышать имитацию выстрелов в Белом доме, и призвала не беспокоиться.

Дороги возле резиденции американского лидера перекрывать не будут, однако отдельные проходы на ее территории могут быть закрыты.