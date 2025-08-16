Президент России Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на собственном автомобиле и по приглашению пересел в лимузин американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One, известном под прозвищем The Beast («Зверь»), поступило от Трампа после совместного фотографирования.

Обычно Путин в любой точке мира использует собственный транспорт. На этот раз также все было готово к тому, чтобы глава российского государства после прилета на Аляску направился на встречу на отечественном представительском автомобиле «Аурус», на различных модификациях которого он передвигается с 2018 года.