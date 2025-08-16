USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине

02:31 1703

В случае, если саммит на Аляске провалится, будущих встреч уже может не быть никогда. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хотел бы видеть прекращение огня. Я был бы не в восторге, если бы его не было, но все говорят, что прекращения огня не будет, оно состоится на второй встрече. <…> Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, что произойдет очень скоро. Или у нас больше не будет встреч вообще, возможно, никогда», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что не собирается тратить на урегулирование российско-украинской войны «много времени, энергии и денег». «Я хочу довести дело до конца, и я действительно хочу остановить их на этой неделе, а не на следующей», — добавил он.

Трамп также отметил, что выйдет из переговорного процесса по Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме «не имеет будущего».

Саммит президентов США и России проходит на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже штат Аляска. Путин и Трамп встретились тремя часами ранее. Несколько минут назад Кремль объявил, что переговоры в узком составе — «три на три» завершены. Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 8968
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
02:59 1124
Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине
02:31 1704
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 2669
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 6840
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 14570
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 7684
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2993
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3640
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2349
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3317

