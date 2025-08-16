Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине

В случае, если саммит на Аляске провалится, будущих встреч уже может не быть никогда. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Я хотел бы видеть прекращение огня. Я был бы не в восторге, если бы его не было, но все говорят, что прекращения огня не будет, оно состоится на второй встрече. <…> Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, что произойдет очень скоро. Или у нас больше не будет встреч вообще, возможно, никогда», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что не собирается тратить на урегулирование российско-украинской войны «много времени, энергии и денег». «Я хочу довести дело до конца, и я действительно хочу остановить их на этой неделе, а не на следующей», — добавил он.
Трамп также отметил, что выйдет из переговорного процесса по Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме «не имеет будущего».
Саммит президентов США и России проходит на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже штат Аляска. Путин и Трамп встретились тремя часами ранее. Несколько минут назад Кремль объявил, что переговоры в узком составе — «три на три» завершены. Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.