Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине

В случае, если саммит на Аляске провалится, будущих встреч уже может не быть никогда. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хотел бы видеть прекращение огня. Я был бы не в восторге, если бы его не было, но все говорят, что прекращения огня не будет, оно состоится на второй встрече. <…> Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, что произойдет очень скоро. Или у нас больше не будет встреч вообще, возможно, никогда», — сказал Трамп.