Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным

02:59 1126

Президент США Дональд Трамп после переговоров в формате «три на три» в рамках саммита на Аляске позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает Fox News.

По информации телеканала, сразу после завершения переговоров в узком формате президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. 

Близкий к Зеленскому собеседник утверждает, что украинский президент пока не получал никаких известий от Трампа после переговоров с Путиным и назвал ситуацию «очень странной», заявил корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер.

Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 8971
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
02:59 1127
Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине
Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине
02:31 1706
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 2670
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 6840
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 14570
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 7684
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 2993
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3640
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2349
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман»
Математика Марко Рубио против «Братьев-мусульман» наш комментарий
15 августа 2025, 16:55 3317

