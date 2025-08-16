Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп после переговоров в формате «три на три» в рамках саммита на Аляске позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает Fox News.
По информации телеканала, сразу после завершения переговоров в узком формате президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.
Близкий к Зеленскому собеседник утверждает, что украинский президент пока не получал никаких известий от Трампа после переговоров с Путиным и назвал ситуацию «очень странной», заявил корреспондент Financial Times в Украине Кристофер Миллер.