Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»

04:27 1160

Бывший советник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон после завершения саммита на Аляске назвал российского президента Владимира Путина «победителем» встречи, сообщает CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон, добавив, что «Трамп не вышел сухим из воды ни с чем, кроме новых встреч».

Болтон также отметил, что Путин «приложил немало усилий для восстановления отношений», назвав это «главной целью» президента России.

По мнению бывшего советника, российский президент ушел от введения новых санкций, не получил никаких требований по прекращению огня, а дата следующего раунда переговоров не была определена. «Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень немногого», — подытожил бывший советник американского лидера.

Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 1161
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 10992
Трамп позвонит Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп позвонит Зеленскому после переговоров с Путиным обновлено 04:28
04:28 2064
Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине
Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине
02:31 2659
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США угрожают ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
15 августа 2025, 23:59 3022
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян
Тяжелые бои на покровском направлении: ВСУ отбросили россиян обновлено 21:55
15 августа 2025, 21:55 7090
Украинцы потопили российское судно на Каспии
Украинцы потопили российское судно на Каспии фото; видео; обновлено 16:45
15 августа 2025, 16:45 14784
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем
После беседы с Трампом Лукашенко поговорил с его представителем обновлено 23:26
15 августа 2025, 23:26 7848
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров
Зеленский: Россияне продолжают убивать в день переговоров видео; обновлено 20:34
15 августа 2025, 20:34 3057
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам
Кровь на мраморе вокзала и Сербия, разорванная пополам на злобу дня
15 августа 2025, 16:33 3732
Трампу позарез нужен громкий успех
Трампу позарез нужен громкий успех наш обзор
15 августа 2025, 19:15 2445

