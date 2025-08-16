Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»

Бывший советник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон после завершения саммита на Аляске назвал российского президента Владимира Путина «победителем» встречи, сообщает CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон, добавив, что «Трамп не вышел сухим из воды ни с чем, кроме новых встреч».

Болтон также отметил, что Путин «приложил немало усилий для восстановления отношений», назвав это «главной целью» президента России.

По мнению бывшего советника, российский президент ушел от введения новых санкций, не получил никаких требований по прекращению огня, а дата следующего раунда переговоров не была определена. «Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень немногого», — подытожил бывший советник американского лидера.