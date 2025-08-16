Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО

Президент США Дональд Трамп провел часовую беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским, к которой присоединились лидеры европейских стран и НАТО, при этом обсуждение оказалось «непростым». Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Трамп разговаривал с Зеленским в течение часа. На линии также были государственный секретарь Рубио и спецпосланник Белого дома Уиткофф», – написал Равид в соцсети X. После этого к беседе еще на полчаса присоединились лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнил Равид. «Источник, который был в курсе разговора между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО, сказал мне, что «разговор не был простым», – рассказал журналист Axios. Он также сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник. Позже сам Зеленский подтвердил в своем телеграм-канале, что планирует в понедельник встретиться с американским лидером: «Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение». Зеленский добавил, что разговор продолжался полтора часа и был содержательным. По его словам, Трамп изложил основные пункты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы поддерживаем предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», - отметил украинский лидер. Он также указал на важность вовлеченности Европы на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.

*** 10:58 После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп связался с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с Зеленским в ходе перелета (из Анкориджа) назад в Вашингтон», – говорится в отчете пресс-пула американского лидера, ссылающегося на Ливитт. Сообщается, что президент Трамп в настоящее время говорит по телефону с лидерами НАТО, информируя их об итогах саммита с Россией. Также указывается, что Трамп еще не покинул борт своего самолета по прибытии на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, поскольку продолжает вести упомянутую беседу.

*** 10:07 Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать», — сказал Трамп в интервью Fox News. Президент США добавил, что Путин не только поддерживает идею мира в Украине, но и «хочет, чтобы это произошло». Он заявил, что прекращение огня и урегулирование теперь зависят от президента Украины Владимира Зеленского, и посоветовал Киеву заключить соглашение с Москвой. В интервью Fox News после переговоров Трамп призвал Зеленского «заключить сделку» с Путиным, не раскрыв ее условий. «Россия сильная, а Украина - нет», — сказал Трамп и добавил, что встреча Путина и Зеленского уже готовится - ни в Москве, ни в Киеве этого не подтверждали. Трамп также сообщил, что получил список более чем из тысячи военнопленных. «У меня есть книга с тысячами людей. Мне ее сегодня предоставили. Тысячи людей, военнопленных, которых освободят. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных», — отметил он. На вопрос, согласует ли это Украина, Трамп ответил: «Что ж, им придется это принять. Их освободят, им придется это принять». Тем временем агентство Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме сообщило, что супруга Трампа Мелания подняла вопрос о тяжелом положении детей в Украине и России в личном письме Путину. По данным агентства, Трамп лично передал письмо во время переговоров на саммите на Аляске. Отвечая на просьбу дать совет Зеленскому, Трамп заявил: «Я могу вам сказать, что встреча была очень теплой. Он (президент России Владимир Путин) сильный парень. Встреча была теплой между двумя сильными державами. Это очень хорошо, что мы ладим. Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее. Может, они скажут «нет». «Заключи сделку. Россия — могучая страна. А они (украинцы) — нет», — добавил Трамп. По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на возможных мирных переговорах двух лидеров: «Они оба хотят, чтобы я был там, и я буду там». Отвечая на вопрос, уверен ли он, что мир в Украине может наступить в короткие сроки, Трамп ответил: «Да, довольно короткие». При этом он признал, что ошибался, считая войну «самым простым» конфликтом для урегулирования. «Я думал, что это будет самый простой вариант, но он оказался самым сложным», — отметил американский лидер. Трамп охарактеризовал встречу с Путиным как «превосходную». «Я думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Знаете, мы — номер один в мире, они — номер два. И это очень важно. Это очень важно», — сказал он, добавив, что по некоторым пунктам достичь соглашения не удалось, не раскрывая деталей.

*** 09:56 Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что встреча продлилась почти три часа.



