Американские истребители опять следовали за Путиным

Гибридная война России против Азербайджана
10:05 1766

Американские истребители F-22 сопроводили борт российского лидера Владимира Путина по пути с Аляски домой, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Истребители F-22 сопроводили борт президента России по пути с Аляски в Россию», – говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы.

Примечательно, что Путина на Аляску также сопровождали истребители ВВС США.

Российские СМИ сообщают, что президент РФ на обратном пути посетил с рабочей поездкой Чукотский автономный округ.

Саммит президентов США и России прошел этой ночью на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Переговоры прошли в узком составе — «три на три». Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Кроме того, лидеры обсудили ряд вопросов тет-а-тет.

11:25 756
10:53 1215
11:47 3249
15 августа 2025, 18:54 5542
10:36 1588
10:25 668
10:20 1454
10:14 1525
