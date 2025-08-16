Республиканцы довольны, демократы негодуют

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вызвала противоречивую реакцию в Сенате и Палате представителей, пишут американские СМИ.

Так, сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски отметила, что оценивает итоги саммита с «осторожным оптимизмом».

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на сигналы о том, что был достигнут определенный прогресс. Было также отрадно услышать, что оба президента упомянули о будущих встречах, на которых, я надеюсь, будет и Украина», – написала Мурковски в соцсети X.

Сенатор от Республиканской партии Кэти Бритт поддержала итоги встречи президентов, назвав ее в соцсети X «шагом в правильном направлении». Она выразила уверенность, что Трамп продолжит «круглосуточно работать, чтобы положить конец этому конфликту».

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал Трампа в соцсети X за то, что тот «встал плечом к плечу с Путиным, вместо того чтобы поддержать Украину и союзников».

Демократ из Палаты представителей Грегори Микс заявил, что Трампу следовало оказать давление на Путина — ввести жесткие санкции против его военной машины и предоставить Украине все необходимое для самообороны.