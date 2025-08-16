Трамп может, но только через две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает введение пошлин в отношении Китая за покупку российской нефти, однако подумает об этом через две-три недели. Об этом пишет «Коммерсант».

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом (введении пошлин) думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но сейчас не нужно... Думаю, вы знаете, встреча (с Владимиром Путиным) прошла очень хорошо», – сказал Трамп в интервью Fox News.

В феврале США ввели 10-процентную пошлину на весь импорт из Китая, а уже в марте ставка была увеличена до 20%. В ответ на последовавшие шаги обеих сторон тарифы на китайскую продукцию достигли 145%, а на американские товары, поставляемые в Китай, — 125%. Однако в середине мая Вашингтон и Пекин пришли к соглашению о поэтапном снижении торговых ограничений. 12 августа стороны договорились продлить «тарифную паузу» еще на 90 дней.