Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Трамп может, но только через две недели

10:20 1457

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает введение пошлин в отношении Китая за покупку российской нефти, однако подумает об этом через две-три недели. Об этом пишет «Коммерсант».

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом (введении пошлин) думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но сейчас не нужно... Думаю, вы знаете, встреча (с Владимиром Путиным) прошла очень хорошо», – сказал Трамп в интервью Fox News.

В феврале США ввели 10-процентную пошлину на весь импорт из Китая, а уже в марте ставка была увеличена до 20%. В ответ на последовавшие шаги обеих сторон тарифы на китайскую продукцию достигли 145%, а на американские товары, поставляемые в Китай, — 125%. Однако в середине мая Вашингтон и Пекин пришли к соглашению о поэтапном снижении торговых ограничений. 12 августа стороны договорились продлить «тарифную паузу» еще на 90 дней.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 761
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1217
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3252
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5542
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1591
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 669
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1458
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1528
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1771
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7518
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20050

