Путин добился многого. А чего добился Трамп?

«Война в Украине продолжится, Владимир Путин переиграл очередного президента США», — отмечается в материале агентства, посвященном прошедшим переговорам лидеров России и США.

По мнению автора, саммит оказался выгодным для российского президента: он вернул его к диалогу с ведущими мировыми державами и открыл возможности для экономического взаимодействия с Соединенными Штатами.

«Единственная уступка Путина в адрес Трампа прозвучала в виде мимоходом упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины», — говорится в публикации.

Отдельно подчеркивается присутствие на встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Его присутствие на Аляске в первом ряду свидетельствует, что россияне рассматривали встречу, прежде всего, как бизнес-возможность, а не переговоры по Украине», — полагает автор.

Также отмечается, что в этом «поединке тяжеловесов» между двумя ключевыми мировыми лидерами Путин выглядел более уверенно. В статье указывается, что Трампу не удалось добиться ни даже формального перемирия, ни согласия Путина на встречу с Владимиром Зеленским. Заявление Трампа о намерении «сделать пару звонков» после переговоров названо «нелепым результатом».