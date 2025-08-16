USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Путин добился многого. А чего добился Трамп?

10:36 1593

Президент России Владимир Путин покидает Аляску с победой, переиграв очередного президента США, говорится в статье ABC News.

«Война в Украине продолжится, Владимир Путин переиграл очередного президента США», — отмечается в материале агентства, посвященном прошедшим переговорам лидеров России и США.

По мнению автора, саммит оказался выгодным для российского президента: он вернул его к диалогу с ведущими мировыми державами и открыл возможности для экономического взаимодействия с Соединенными Штатами.

«Единственная уступка Путина в адрес Трампа прозвучала в виде мимоходом упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины», — говорится в публикации.

Отдельно подчеркивается присутствие на встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Его присутствие на Аляске в первом ряду свидетельствует, что россияне рассматривали встречу, прежде всего, как бизнес-возможность, а не переговоры по Украине», — полагает автор.

Также отмечается, что в этом «поединке тяжеловесов» между двумя ключевыми мировыми лидерами Путин выглядел более уверенно. В статье указывается, что Трампу не удалось добиться ни даже формального перемирия, ни согласия Путина на встречу с Владимиром Зеленским. Заявление Трампа о намерении «сделать пару звонков» после переговоров названо «нелепым результатом».

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 767
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1218
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3256
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5542
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1594
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 671
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1458
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1528
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1773
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7520
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20051

ЭТО ВАЖНО

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 767
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1218
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3256
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5542
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1594
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 671
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1458
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1528
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1773
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7520
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться