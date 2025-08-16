Все зависит от двух президентов. Но не совсем все

Накануне в Анкоридже состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча продлилась более двух с половиной часов. Первоначально предполагалось, что президенты поговорят один на один (в присутствии переводчиков), однако незадолго до начала формат был изменен — вместе с Путиным и Трампом в переговорах участвовали главы внешнеполитических ведомств, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков. После переговоров Путин и Трамп вышли к прессе и зачитали свои заявления. Совместный обед американской и российской делегаций, который должен был состояться после переговоров в Анкоридже, отменили.

Накануне саммита на фоне прогнозов прессы в основном на горячую тему размена территорий стороны обменялись благожелательными, но осторожными заявлениями. Так, Владимир Путин, проводя расширенное совещание Совбеза, отметил в публичной части, что администрация США «предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон». Упомянув даже вероятность при благоприятном исходе на следующем этапе выйти на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Трамп не хочет вводить новые санкции против России, а его приоритетом является дипломатия. «Он хочет сесть, посмотреть в глаза президенту России и увидеть, какого прогресса можно добиться, чтобы продвинуть дело вперед и прекратить эту жестокую войну". По поводу совместной пресс-конференции она заявила, что Трамп и Путин ее планируют, но позже сам Трамп уклонился от прямого подтверждения, бросив фразу – мол, «было бы неплохо». То есть это будет зависеть о того, что он увидит в глазах Путина. Сам Трамп в последнее время несколько раз подчеркивал, что встреча на Аляске будет носить предварительный характер перед главной встречей - уже с участием Зеленского. Которому обещал позвонить сразу после переговоров в Анкоридже. Президент США старался пригасить слишком оптимистичные ожидания от встречи с Путиным. По его словам, он не был уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня сразу по ее итогам. Из Москвы сам термин «прекращение огня» вообще не звучит, как и рассуждения о возможных подробностях обсуждения украинской проблемы.

Трамп теперь тоже избегает делать акцент на обмене территориями, хотя госсекретарь Рубио по-прежнему считает такой вариант хорошим форматом разрешить кризис. Судя по косвенным признакам, а также по самому факту проведения встречи, между Москвой и Вашингтоном все же были предварительно достигнуты некоторые договоренности по принципиальной схеме сделки по Украине, включая даже территориальное размежевание. Иначе встречи просто не было бы. Требование о прекращении огня, которое Трамп в последние пару дней обозначал как свою главную задачу, можно было бы сделать и по телефону. А акцент этот появился в его рассуждениях после видеоконференции с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа. Вряд ли собеседники могли повлиять на него решающим образом, отговаривая, как это подают в Европе, от того, чтобы «сдавать Украину Путину», но какое-то влияние она оказала точно. Именно после этого Трамп стал говорить, что не собирается обсуждать размен территорий с Путиным, а этот вопрос должны решать на прямых переговорах Москва и Киев. Хотя всем ясно, что не зайти об этом речь не может.