Все зависит от двух президентов. Но не совсем все

главная тема
Георгий Бовт, автор haqqin.az
10:27 1598

Накануне в Анкоридже состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча продлилась более двух с половиной часов. Первоначально предполагалось, что президенты поговорят один на один (в присутствии переводчиков), однако незадолго до начала формат был изменен — вместе с Путиным и Трампом в переговорах участвовали главы внешнеполитических ведомств, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков. После переговоров Путин и Трамп вышли к прессе и зачитали свои заявления. Совместный обед американской и российской делегаций, который должен был состояться после переговоров в Анкоридже, отменили.

Чего ждать?

Накануне саммита на фоне прогнозов прессы в основном на горячую тему размена территорий стороны обменялись благожелательными, но осторожными заявлениями. Так, Владимир Путин, проводя расширенное совещание Совбеза, отметил в публичной части, что администрация США «предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон».

Упомянув даже вероятность при благоприятном исходе на следующем этапе выйти на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Трамп не хочет вводить новые санкции против России, а его приоритетом является дипломатия. «Он хочет сесть, посмотреть в глаза президенту России и увидеть, какого прогресса можно добиться, чтобы продвинуть дело вперед и прекратить эту жестокую войну". По поводу совместной пресс-конференции она заявила, что Трамп и Путин ее планируют, но позже сам Трамп уклонился от прямого подтверждения, бросив фразу – мол, «было бы неплохо». То есть это будет зависеть о того, что он увидит в глазах Путина.

Сам Трамп в последнее время несколько раз подчеркивал, что встреча на Аляске будет носить предварительный характер перед главной встречей - уже с участием Зеленского. Которому обещал позвонить сразу после переговоров в Анкоридже. Президент США старался пригасить слишком оптимистичные ожидания от встречи с Путиным. По его словам, он не был уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня сразу по ее итогам. Из Москвы сам термин «прекращение огня» вообще не звучит, как и рассуждения о возможных подробностях обсуждения украинской проблемы.

Из Москвы сам термин «прекращение огня» вообще не звучит

Трамп теперь тоже избегает делать акцент на обмене территориями, хотя госсекретарь Рубио по-прежнему считает такой вариант хорошим форматом разрешить кризис.

Судя по косвенным признакам, а также по самому факту проведения встречи, между Москвой и Вашингтоном все же были предварительно достигнуты некоторые договоренности по принципиальной схеме сделки по Украине, включая даже территориальное размежевание. Иначе встречи просто не было бы. Требование о прекращении огня, которое Трамп в последние пару дней обозначал как свою главную задачу, можно было бы сделать и по телефону.

А акцент этот появился в его рассуждениях после видеоконференции с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа. Вряд ли собеседники могли повлиять на него решающим образом, отговаривая, как это подают в Европе, от того, чтобы «сдавать Украину Путину», но какое-то влияние она оказала точно. Именно после этого Трамп стал говорить, что не собирается обсуждать размен территорий с Путиным, а этот вопрос должны решать на прямых переговорах Москва и Киев. Хотя всем ясно, что не зайти об этом речь не может.

У европейцев потуги Трампа по «сделкам» с Путиным вполне обоснованно вызывают скепсис и тревогу

Европа и Киев публично резко возражают против уступок территорий, которые не контролируются российской армией. Накануне саммита ЕС вновь подтвердил, что готовит 19-й пакет санкций на сентябрь. Слухи о возможном их ослаблении в случае перемирия были опровергнуты. Ранее ЕС заявлял, что санкции останутся в силе до полного урегулирования и выплаты Россией компенсаций Украине. Так что никакой морковки-конфетки у Европы для Москвы нет.

Если там и в Киеве воспримут итоги саммита как неприемлемые, давление на Трампа может снова возрасти, в том числе внутри США, за якобы его «слишком большие уступки Путину». Так примерно было после их встречи летом 2018 года в Хельсинки, когда сразу после обеим сторонам показалось, что все хорошо, а потом оказалось, что все совсем, наоборот, плохо, что и было отыграно серией жестких санкций в исполнении Конгресса.

На днях министр финансов США Бессент заявил, что европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или «заткнуться». Повестку встречи в Анкоридже определили на двоих. Как пойдет. Однако слишком многие объективные реалии работали против того, чтобы весь комплекс проблем можно было решить именно в таком узком формате на фоне живописных летних пейзажей бывшей российской заморской территории.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 773
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1222
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3259
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5542
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1594
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 671
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1460
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1528
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1775
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7520
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20051

