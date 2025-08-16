Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО

Саммит на Аляске с участием американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина стал отражением меняющегося подхода США к украинскому вопросу, пишет Financial Times.

«Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе», – заявил изданию бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

Он также отметил «неумолимое» ослабление позиций Киева.

«США теряют все больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней», – приводит газета слова бывшего сотрудника СНБ.

В то же время бывший посол Великобритании в России Иан Прауд считает, что по итогам саммита Трампу предстоит обсудить с европейскими лидерами вопрос приостановки расширения НАТО.

«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским», — написал он в соцсети X.

При этом дипломат полагает, что Западу следовало бы принять это предложение и остановить войну в Украине, хотя, по его словам, «они этого не захотят».