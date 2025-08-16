USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана

Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО

10:53 1223

Саммит на Аляске с участием американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина стал отражением меняющегося подхода США к украинскому вопросу, пишет Financial Times.

«Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе», – заявил изданию бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

Он также отметил «неумолимое» ослабление позиций Киева.

«США теряют все больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней», – приводит газета слова бывшего сотрудника СНБ.

В то же время бывший посол Великобритании в России Иан Прауд считает, что по итогам саммита Трампу предстоит обсудить с европейскими лидерами вопрос приостановки расширения НАТО.

«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским», — написал он в соцсети X.

При этом дипломат полагает, что Западу следовало бы принять это предложение и остановить войну в Украине, хотя, по его словам, «они этого не захотят».

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 775
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1224
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3264
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5544
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1595
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 673
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1461
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1529
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1777
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7521
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20052

