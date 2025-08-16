Россия и США обсудят некие «раздражители»

В ближайшее время пройдут консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, а также планируется ускорить возобновление авиасообщения между странами, сообщил «Известиям» посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях, где мы надеемся их предметно обсудить», — рассказал Дарчиев.

При этом подчеркнул, что данный процесс займет много времени.

Дипломат также сообщил, что Россия подготовила пакет документов для восстановления прямого авиасообщения с США. Он выразил надежду, что саммит на Аляске поможет нормализовать дипломатические отношения между странами.