Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Россия и США обсудят некие «раздражители»

11:03 622

В ближайшее время пройдут консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, а также планируется ускорить возобновление авиасообщения между странами, сообщил «Известиям» посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях, где мы надеемся их предметно обсудить», — рассказал Дарчиев.

При этом подчеркнул, что данный процесс займет много времени.

Дипломат также сообщил, что Россия подготовила пакет документов для восстановления прямого авиасообщения с США. Он выразил надежду, что саммит на Аляске поможет нормализовать дипломатические отношения между странами.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 778
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1225
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3266
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5546
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1596
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 673
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1462
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1530
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1777
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7522
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20053

