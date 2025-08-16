Журналист издания The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до гипотетической встречи лидеров США, Украины и России.

«Новое. Мне сказали, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон», – написал Кэрролл в соцсети X.

«Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров», - процитировал журналист свой источник, отметив, что «следующая неделя будет интересной».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев же написал в соцсетях, что президент США Дональд Трамп отказался усиливать давление на Россию по вопросу Украины в качестве одного из итогов саммита на Аляске.

«1. Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз.

2. Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине.

3. По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае, пока», – написал Медведев в своем Telegram-канале.