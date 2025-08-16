USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Следующая неделя будет интересной

11:13 843

Журналист издания The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до гипотетической встречи лидеров США, Украины и России.

«Новое. Мне сказали, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон», – написал Кэрролл в соцсети X.

«Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров», - процитировал журналист свой источник, отметив, что «следующая неделя будет интересной».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев же написал в соцсетях, что президент США Дональд Трамп отказался усиливать давление на Россию по вопросу Украины в качестве одного из итогов саммита на Аляске.

«1. Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз.

2. Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине.

3. По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае, пока», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 781
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1227
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3270
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5546
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1597
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 674
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1464
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1530
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1777
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7522
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20056

ЭТО ВАЖНО

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 781
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1227
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3270
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5546
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1597
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 674
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1464
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1530
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1777
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7522
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20056
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться