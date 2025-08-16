USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину

ВИДЕО
11:25 781

Президент США Дональд Трамп поаплодировал российскому лидеру Владимиру Путину, встречая его в аэропорту, однако в опубликованной Белым домом видеозаписи их встречи эти кадры были удалены, обращает внимание The Guardian.

Аплодисменты Трампа были зафиксированы в прямой трансляции на YouTube-канале Белого дома. Однако спустя несколько минут, когда Белый дом опубликовал запись приветствия в социальных сетях, ролик был отредактирован так, что начинался на долю секунды позже — уже после того, как Трамп закончил аплодировать Путину.

Видео, выложенное в официальных аккаунтах Белого дома в Instagram и X, показывает, что левая рука Трампа в начале кадра уже опущена вниз. При этом запись оригинальной трансляции демонстрирует, что в этот момент рука только что опустилась после того, как американский президент поаплодировал Путину.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 782
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1227
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3270
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5546
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1598
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 674
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1464
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1530
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1778
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7522
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20056

ЭТО ВАЖНО

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 782
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 1227
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47 3270
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5546
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 1598
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 674
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 1464
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 1530
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 1778
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27 7522
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50 20056
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться