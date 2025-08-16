Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп поаплодировал российскому лидеру Владимиру Путину, встречая его в аэропорту, однако в опубликованной Белым домом видеозаписи их встречи эти кадры были удалены, обращает внимание The Guardian.

Аплодисменты Трампа были зафиксированы в прямой трансляции на YouTube-канале Белого дома. Однако спустя несколько минут, когда Белый дом опубликовал запись приветствия в социальных сетях, ролик был отредактирован так, что начинался на долю секунды позже — уже после того, как Трамп закончил аплодировать Путину.

Видео, выложенное в официальных аккаунтах Белого дома в Instagram и X, показывает, что левая рука Трампа в начале кадра уже опущена вниз. При этом запись оригинальной трансляции демонстрирует, что в этот момент рука только что опустилась после того, как американский президент поаплодировал Путину.