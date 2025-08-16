Сенатор Грэм: Россия получит украинские земли

Война России против Украины может завершиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча с участием американского, украинского и российского лидеров — Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. С таким прогнозом выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если действительно состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я осторожно оптимистично настроен относительно того, что эта война закончится задолго до Рождества», – заявил Грэм Fox News.

При этом политик отметил, что, по его мнению, война России против Украины носит агрессивный характер, однако Путин не намерен захватывать Киев. По его мнению, ключ к справедливому завершению этой войны заключается в создании инфраструктуры сдерживания, чего не смогли сделать предыдущие американские президенты Джо Байден и Барак Обама.

«Это предотвратит третье вторжение», – указал сенатор.

Грэм также предположил, что обмен территориями между Украиной и Россией, вероятно, станет частью возможного соглашения при посредничестве США.

«Обмен территориями произойдет. Вы не можете выселить каждого россиянина, но украинцы заключат это соглашение, а не США, Украина заключит это соглашение, и Трамп положил начало концу этой войны. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас», – подчеркнул он.