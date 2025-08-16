USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Сенатор Грэм: Россия получит украинские земли

11:33

Война России против Украины может завершиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча с участием американского, украинского и российского лидеров — Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. С таким прогнозом выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если действительно состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я осторожно оптимистично настроен относительно того, что эта война закончится задолго до Рождества», – заявил Грэм Fox News.

При этом политик отметил, что, по его мнению, война России против Украины носит агрессивный характер, однако Путин не намерен захватывать Киев. По его мнению, ключ к справедливому завершению этой войны заключается в создании инфраструктуры сдерживания, чего не смогли сделать предыдущие американские президенты Джо Байден и Барак Обама.

«Это предотвратит третье вторжение», – указал сенатор.

Грэм также предположил, что обмен территориями между Украиной и Россией, вероятно, станет частью возможного соглашения при посредничестве США.

«Обмен территориями произойдет. Вы не можете выселить каждого россиянина, но украинцы заключат это соглашение, а не США, Украина заключит это соглашение, и Трамп положил начало концу этой войны. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас», – подчеркнул он.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25
11:25 784
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53
10:53 1230
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47
11:47 3271
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54
15 августа 2025, 18:54 5547
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36
10:36 1598
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25
10:25 675
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20
10:20 1465
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14
10:14 1532
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05
10:05 1779
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27
04:27 7522
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет видео; обновлено 03:50
03:50
03:50 20057

