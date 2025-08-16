USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Что американцы думают о Трампе?

11:39

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 38%, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

«Текущий рейтинг одобрения президента Дональда Трампа составляет 38%, при этом 60% взрослых американцев недовольны его работой. Это небольшое снижение по сравнению с показателем двухмесячной давности, когда его одобрял 41%», – сообщили в центре.

Среди одобряющих работу президента 27% заявили, что поддерживают его «очень сильно», тогда как среди тех, кто высказывает неодобрение, 47% выразили крайне негативное отношение к действиям Трампа.

Опрос c участием 3,5 тыс. респондентов проводился с 4 по 10 августа, его результаты были опубликованы 14 августа. 

Снижение рейтинга, в частности, связано с уменьшением поддержки со стороны избирателей, поддержавших Трампа на выборах 2024 года: сейчас его работу одобряют 85% из них, тогда как в июне таких было 88%, а в начале президентского срока — 95%. Также сокращается доля одобрения среди тех, кто не участвовал в голосовании: в настоящее время она составляет 32% по сравнению с 36% в начале лета и 45% - в первые месяцы правления.

Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО
Трамп после встречи с Путиным говорит в самолете с Зеленским и лидерами НАТО ОБНОВЛЕНО 11:47
11:47
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
15 августа 2025, 18:54
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
Болтон: «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»
04:27
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
Трамп: Мы не смогли найти полного понимания... Сделки нет
03:50

