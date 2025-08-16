Что американцы думают о Трампе?

«Текущий рейтинг одобрения президента Дональда Трампа составляет 38%, при этом 60% взрослых американцев недовольны его работой. Это небольшое снижение по сравнению с показателем двухмесячной давности, когда его одобрял 41%», – сообщили в центре.

Среди одобряющих работу президента 27% заявили, что поддерживают его «очень сильно», тогда как среди тех, кто высказывает неодобрение, 47% выразили крайне негативное отношение к действиям Трампа.

Опрос c участием 3,5 тыс. респондентов проводился с 4 по 10 августа, его результаты были опубликованы 14 августа.

Снижение рейтинга, в частности, связано с уменьшением поддержки со стороны избирателей, поддержавших Трампа на выборах 2024 года: сейчас его работу одобряют 85% из них, тогда как в июне таких было 88%, а в начале президентского срока — 95%. Также сокращается доля одобрения среди тех, кто не участвовал в голосовании: в настоящее время она составляет 32% по сравнению с 36% в начале лета и 45% - в первые месяцы правления.