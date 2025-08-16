Азербайджанские пилоты оттачивают мастерство

Сначала у пилотов проверили теоретические знания — условия полета и правила безопасности, после чего провели инструктаж летных экипажей. Во время полетов выполнялись задачи по взлету и посадке на аэродромах, полеты по заданным маршрутам, обнаружению воздушных и наземных целей во взаимодействии с командно-штабными пунктами, а также другие виды деятельности.

Основная цель учебно-тренировочных полетов — повышение боеготовности авиационных подразделений и отработка практических навыков военных пилотов.