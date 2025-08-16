USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Азербайджанские пилоты оттачивают мастерство

11:53 963

Самолетные и вертолетные подразделения ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты, сообщили в Минобороны республики.

Сначала у пилотов проверили теоретические знания — условия полета и правила безопасности, после чего провели инструктаж летных экипажей. Во время полетов выполнялись задачи по взлету и посадке на аэродромах, полеты по заданным маршрутам, обнаружению воздушных и наземных целей во взаимодействии с командно-штабными пунктами, а также другие виды деятельности.

Основная цель учебно-тренировочных полетов — повышение боеготовности авиационных подразделений и отработка практических навыков военных пилотов.

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 1
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 565
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 3248
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2454
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13 6410
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5996
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 2830
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 1077
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 2280
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 2334
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 2725

ЭТО ВАЖНО

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 1
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 565
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 3248
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2454
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13 6410
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5996
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 2830
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 1077
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 2280
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 2334
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 2725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться