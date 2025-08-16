Сверхсекретное совещание в ЕС

В Брюсселе послы стран ЕС проводят экстренное закрытое совещание по итогам саммита на Аляске, обсуждение проходит в условиях повышенной секретности — без телефонов и помощников, чтобы исключить утечки. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на анонимный источник.

«Экстренная встреча послов ЕС, представляющих все 27 стран сообщества, была созвана утром в субботу, чтобы обсудить следующие шаги блока. Послов попросили собраться в режиме повышенной секретности – без помощников, без мобильных телефонов, чтобы минимизировать риск утечек информации», – сообщило издание.

В Politico также сообщили, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом и глав украинского государства Владимиром Зеленским, европейские лидеры провели второй разговор без украинской и американской сторон.