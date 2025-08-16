Сверхсекретное совещание в ЕС

В Брюсселе послы стран ЕС проводят экстренное закрытое совещание по итогам саммита на Аляске, обсуждение проходит в условиях повышенной секретности — без телефонов и помощников, чтобы исключить утечки. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на анонимный источник.
«Экстренная встреча послов ЕС, представляющих все 27 стран сообщества, была созвана утром в субботу, чтобы обсудить следующие шаги блока. Послов попросили собраться в режиме повышенной секретности – без помощников, без мобильных телефонов, чтобы минимизировать риск утечек информации», – сообщило издание.
В Politico также сообщили, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом и глав украинского государства Владимиром Зеленским, европейские лидеры провели второй разговор без украинской и американской сторон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с председателем Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.
«Сейчас проводится разговор главы Еврокомиссии с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, Великобритании, Польши. Также участвуют глава Евросовета и генсек НАТО», – сообщили источники.
Переговоры посвящены обсуждению дальнейших шагов по прекращению российско-украинской войны.