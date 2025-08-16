Что азербайджанцы думают о встрече в Вашингтоне?

Более двух третей азербайджанцев считают встречу президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа и подписание деклараций успешным дипломатическим шагом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных исследований.

Согласно результатам, 77,2% респондентов назвали встречу и совместную декларацию между Баку и Ереваном при посредничестве Трампа очень успешным дипломатическим шагом. Еще 18,5% оценили это как достижение среднего уровня, 3,5% сочли, что встреча не оправдала ожиданий, а 0,8% затруднились с ответом.

Опрос также показал рост оптимизма в отношении будущего азербайджано-армянских отношений. По мнению 89,3% участников, посредничество США способно способствовать прогрессу: 61,1% ожидают значительных подвижек, 28,2% — частичных. В то же время 4,6% опрошенных не ждут изменений, 3,8% предполагают негативные последствия, а 2,4% затруднились с ответом. Большинство респондентов выразили доверие к роли США в переговорах и связывают с ней надежды на улучшение двусторонних отношений.

Среди главных итогов встречи и подписанных меморандумов респонденты отметили создание новых экономических и транспортных возможностей (90,4%), укрепление личных отношений между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом (90,1%), достижение мира в регионе и обеспечение связи с Нахчываном (по 89,3%). Также были выделены развитие стратегического партнерства с США (83,9%), нормализация отношений с Арменией (82%) и начало нового политического этапа на Южном Кавказе (78%).

По данным ЦСИ, 76,4% участников опроса назвали Вашингтонский саммит успехом президента Алиева, 41,2% — успехом Трампа, 5,1% отметили роль Пашиняна. Еще 18% считают встречу логичным результатом региональных процессов, 1,3% выбрали другие варианты, а 3,2% затруднились с ответом.

Отдельно отмечается, что 92,8% опрошенных высоко оценили мирную дипломатию азербайджанского лидера.

Среди стран, играющих ключевую роль на Южном Кавказе, респонденты чаще всего называли Азербайджан (74,8%), Турцию (64,6%), США (44%), Россию (19,6%), Китай (13,4%), Иран (5,1%) и Армению (1,1%). Другие страны упомянули 1,9% участников, 2,4% считают, что ни одна из перечисленных стран не имеет решающего влияния, а 2,7% затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 9 по 14 августа 2025 года среди 1100 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность составила 3% при уровне достоверности 95%.