Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus

15 августа 2025 года состоялось успешное завершение Национального соревнования Enactus Azerbaijan 2025, организованного в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, Фондом молодежи, Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана и Enactus Azerbaijan. В напряженной и динамичной борьбе за лидерство победу одержала команда Enactus Карабах ского университета, продемонстрировав высокий уровень подготовки, инновационный подход и командный дух.

В полуфинальный этап конкурса, в котором приняли участие 24 университетские команды, вышли 12 сильнейших коллективов. По итогам отборочных этапов в финал прошли 6 команд.

В финальной части соревнования команды Карабахского университета, Бакинского государственного университета, Ленкоранского государственного университета, Нахчыванского государственного университета, Бакинской Высшей школы нефти и Азербайджанского государственного экономического университета представили свои проекты и ответили на вопросы членов жюри. По решению жюри, в состав которого вошли члены правления Enactus Azerbaijan, команда Enactus Карабахского университета была удостоена первого места с отличием.

Благодаря одержанной победе команда Enactus Карабахского университета получила право представлять Азербайджан на Кубке мира Enactus, который пройдет в Таиланде с 25 по 28 сентября 2025 года. Участие национальной команды в мировом чемпионате будет обеспечено при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения команд-победителей.

Следует отметить, что Enactus является крупнейшей в мире платформой для практического обучения и реализации проектов, направленных на построение лучшего будущего посредством подготовки нового поколения лидеров в сфере предпринимательства и социальных инноваций.

Enactus предоставляет молодежи возможность применять теоретические знания на практике, реализовывать бизнес-, образовательные и социальные проекты, а также содействует развитию свободного предпринимательства.