Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus

12:36

15 августа 2025 года состоялось успешное завершение Национального соревнования Enactus Azerbaijan 2025, организованного в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, Фондом молодежи, Союзом студенческих молодежных организаций Азербайджана и Enactus Azerbaijan. В напряженной и динамичной борьбе за лидерство победу одержала команда Enactus Карабахского университета, продемонстрировав высокий уровень подготовки, инновационный подход и командный дух.

В полуфинальный этап конкурса, в котором приняли участие 24 университетские команды, вышли 12 сильнейших коллективов. По итогам отборочных этапов в финал прошли 6 команд.

В финальной части соревнования команды Карабахского университета, Бакинского государственного университета, Ленкоранского государственного университета, Нахчыванского государственного университета, Бакинской Высшей школы нефти и Азербайджанского государственного экономического университета представили свои проекты и ответили на вопросы членов жюри. По решению жюри, в состав которого вошли члены правления Enactus Azerbaijan, команда Enactus Карабахского университета была удостоена первого места с отличием.

Благодаря одержанной победе команда Enactus Карабахского университета получила право представлять Азербайджан на Кубке мира Enactus, который пройдет в Таиланде с 25 по 28 сентября 2025 года. Участие национальной команды в мировом чемпионате будет обеспечено при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения команд-победителей.

Следует отметить, что Enactus является крупнейшей в мире платформой для практического обучения и реализации проектов, направленных на построение лучшего будущего посредством подготовки нового поколения лидеров в сфере предпринимательства и социальных инноваций.

Enactus предоставляет молодежи возможность применять теоретические знания на практике, реализовывать бизнес-, образовательные и социальные проекты, а также содействует развитию свободного предпринимательства.

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05

