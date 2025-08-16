Землетрясение и в Товузе

Землетрясение произошло в субботу на северо-западе Азербайджана, в Товузском районе. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Подземные толчки были зафиксированы в 08:31 по местному времени. Их магнитуда составила 3,5, а очаг залегал на глубине 10 километров.
По информации сейсмологов, землетрясение ощущалось в близлежащих населенных пунктах.
*** 12:48
Землетрясение произошло в субботу в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Подземные толчки были зафиксированы в 11:00 по бакинскому времени, магнитуда составила 4,0, очаг залегал на глубине 30 км.
Предыдущее землетрясение в Каспийском море у побережья Азербайджана произошло 12 августа. Его магнитуда составила 3,1, а очаг залегал на глубине 74 км.