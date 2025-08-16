USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Землетрясение и в Товузе

обновлено 13:46
13:46 925

Землетрясение произошло в субботу на северо-западе Азербайджана, в Товузском районе. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:31 по местному времени. Их магнитуда составила 3,5, а очаг залегал на глубине 10 километров.

По информации сейсмологов, землетрясение ощущалось в близлежащих населенных пунктах.

*** 12:48

Землетрясение произошло в субботу в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:00 по бакинскому времени, магнитуда составила 4,0, очаг залегал на глубине 30 км.

Предыдущее землетрясение в Каспийском море у побережья Азербайджана произошло 12 августа. Его магнитуда составила 3,1, а очаг залегал на глубине 74 км.

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 8
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 572
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 3252
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2457
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13 6423
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5997
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 2831
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 1078
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 2283
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 2334
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 2727

ЭТО ВАЖНО

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 8
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 572
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 3252
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2457
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13 6423
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5997
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 2831
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 1078
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 2283
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 2334
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 2727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться