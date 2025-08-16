Немцы обсудят встречу на Аляске

По данным издания, телефонная конференция канцлера и министров началась в 10:30 (12:30 по бакинскому времени). Мерц обсуждает результаты встречи Трампа и главы российского государства Владимира Путина на Аляске.

Саммит президентов США и России прошел этой ночью на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Переговоры прошли в узком составе — «три на три». Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. Кроме того, лидеры обсудили ряд вопросов тет-а-тет.