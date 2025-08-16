USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Немцы обсудят встречу на Аляске

12:56 480

Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит внеплановое заседание правительства министров после телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает газета Bild.

По данным издания, телефонная конференция канцлера и министров началась в 10:30 (12:30 по бакинскому времени). Мерц обсуждает результаты встречи Трампа и главы российского государства Владимира Путина на Аляске.

Саммит президентов США и России прошел этой ночью на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Переговоры прошли в узком составе — «три на три». Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. Кроме того, лидеры обсудили ряд вопросов тет-а-тет.

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 10
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 576
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 3253
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2459
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13 6426
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5998
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 2831
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 1078
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 2283
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 2335
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 2728

ЭТО ВАЖНО

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 10
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 576
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 3253
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2459
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира
Европейцы не спали всю ночь, чтобы услышать, что Путин хочет мира ОБНОВЛЕНО 13:13
13:13 6426
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 5998
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
Путин добился многого. А чего добился Трамп?
10:36 2831
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
В России не знают, встретятся ли Трамп и Путин вновь
10:25 1078
Трамп может, но только через две недели
Трамп может, но только через две недели
10:20 2283
Республиканцы довольны, демократы негодуют
Республиканцы довольны, демократы негодуют
10:14 2335
Американские истребители опять следовали за Путиным
Американские истребители опять следовали за Путиным
10:05 2728
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться