Пакистан затопило: сотни жертв

13:30 533

В Пакистане в результате двухдневных ливней и масштабных наводнений погибли 307 человек, при этом еще многие считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хайбер-Пахтунхва.

Район Бунер, расположенный в трех с половиной часах езды к северу от Исламабада, стал одним из самых пострадавших — там погибли 184 человека, а инфраструктура, посевы и сады были серьезно повреждены, сообщили местные власти.

Спасательные работы и расчистка заблокированных дорог продолжаются, выделены средства на экстренную помощь, для пострадавших организованы медицинские лагеря, а тем, кто остался без жилья, предоставляют горячее питание.

Синоптики предупреждают, что сильные дожди продлятся в регионе до 21 августа, при этом за последнюю неделю от наводнений пострадали не только Пакистан, но и отдельные районы Индии и Непала.

Между тем МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями.

«Глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями в северной части Пакистана. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в эти тяжелые минуты», – говорится в публикации.

Накануне глава провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур сообщил о крушении вертолета с гуманитарной помощью на северо-западе Пакистана и гибели всех пяти членов экипажа.

