В Вашингтоне арестованы еще 40 человек

Белград (Сербия). Полицейский уложил протестующего во время противостояния сторонников правящей Сербской прогрессивной партии (СНС) с антиправительственными силами

Эль-Альто (Боливия). Женщина перед испорченным муралом, пропагандирующим кандидата в президенты Хорхе «Туто» Кирогу из политической партии «Альянс Либре»

Лондон (Великобритания). Владимир Зеленский пьет чай в саду на Даунинг-стрит, 10

Вашингтон (США). Более 40 человек арестованы после полицейских проверок на улицах города

Проскок (Босния). Метеор пролетает по небу во время метеоритного дождя Персеиды над памятником Боснийской войне (1992–1995 гг.)

Патрас (Греция). Мужчина вывозит овцу на мотоцикле во время лесного пожара