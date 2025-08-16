USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна

объектив haqqin.az
Отдел информации
13:59 1883

Киев (Украина). Родственники украинских военнопленных проводят демонстрацию

Лос-Анджелес (США). Вокруг школ города дежурят патрули, проводя рейды против мигрантов

Газа (Палестина). Жителям Газы сбросили гуманитарный груз с воздуха

Дели (Индия). Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время празднования Дня независимости

Анкоридж (Аляска). Протестующие собираются в знак солидарности с Украиной перед саммитом Дональда Трампа с Владимиром Путиным

Кербела (Ирак). В Ираке отмечают Арбаин (сороковой день мученичества имама Хусейна)

Москва (Россия). Поклонники отмечают 35-летие со дня гибели певца Виктора Цоя в автокатастрофе

Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 216
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 3084
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 827
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
14:22 1752
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
15 августа 2025, 21:48 6719
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 1884
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 1683
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 4521
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2968
Что за гарантии Трамп хочет дать Украине?
Что за гарантии Трамп хочет дать Украине? ОБНОВЛЕНО 15:43
15:43 8548
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 6225

ЭТО ВАЖНО

Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 216
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 3084
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 827
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
14:22 1752
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
15 августа 2025, 21:48 6719
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 1884
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 1683
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 4521
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 2968
Что за гарантии Трамп хочет дать Украине?
Что за гарантии Трамп хочет дать Украине? ОБНОВЛЕНО 15:43
15:43 8548
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
15 августа 2025, 18:54 6225
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться