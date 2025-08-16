Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна

Киев (Украина). Родственники украинских военнопленных проводят демонстрацию
Лос-Анджелес (США). Вокруг школ города дежурят патрули, проводя рейды против мигрантов
Газа (Палестина). Жителям Газы сбросили гуманитарный груз с воздуха
Дели (Индия). Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время празднования Дня независимости
Анкоридж (Аляска). Протестующие собираются в знак солидарности с Украиной перед саммитом Дональда Трампа с Владимиром Путиным
Кербела (Ирак). В Ираке отмечают Арбаин (сороковой день мученичества имама Хусейна)
Москва (Россия). Поклонники отмечают 35-летие со дня гибели певца Виктора Цоя в автокатастрофе