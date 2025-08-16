USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?

Ламия Исаева, собкор
14:10

Временное прекращение поставок казахстанской нефти по системе трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), которые обеспечивали с месторождений «Кашаган» и «Тенгиз» до 35 тысяч баррелей сырья в сутки, изменило баланс транспортных маршрутов в Каспийском регионе.

Казахстан переориентировал эти объемы на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), идущий в Европу через территорию России, и временно приостановил отгрузки из порта Актау на терминал компании Azertrans в Сангачале, мощность которого составляет до 20 миллионов тонн нефти в год.

Терминал Azertrans, введенный в эксплуатацию в 2001 году, принимает нефть стран Каспийского бассейна и переправляет ее в магистраль БТД через тридцатидюймовую перемычку. Он расположен рядом с Сангачальским терминалом, который управляется компанией British Petroleum (BP), и работает исключительно с азербайджанской нефтью. Однако в период с 18 по 21 июля через Azertrans прошла партия сырья одной из прикаспийских стран, загрязненная хлорорганическими соединениями. Проблема была выявлена уже в Джейхане, на конечной точке маршрута, что привело к началу расследования.

Несмотря на то, что экспертиза подтвердила отсутствие хлорорганики в нефти с месторождений «Кашаган» и «Тенгиз», а само загрязнение было зафиксировано в конечной смеси BTC Blend в трех резервуарах терминала Джейхан, Казахстан принял решение временно переориентировать свои 35 тысяч баррелей в сутки на КТК.

По данным haqqin.az, через нефтепровод БТД в июле прошло более 130 тысяч тонн казахстанской нефти, а в целом за семь месяцев — свыше 910 тысяч тонн. План Казахстана на 2025 год предусматривал транзит через Баку 1,7 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн больше, чем в 2024 году.

В первые шесть месяцев 2025 года смесь BTC Blend отгружалась из Джейхана в объеме около 586 тысяч баррелей в сутки. Однако временный уход казахстанской и туркменской нефти снизит ежесуточные августовские поставки до менее 500 тысяч баррелей. А прогноз на сентябрь — около 550 тысяч баррелей.

В компании BOTAS корреспонденту haqqin.az сообщили, что процесс очистки загрязненных резервуаров на терминале в Джейхане близок к завершению и график отгрузок будет вскоре нормализован. Однако последствия инцидента уже ощутили европейские покупатели. Румыния, закупившая в Джейхане танкерную партию в 80 тысяч тонн для НПЗ Petrobrazi, объявила чрезвычайную ситуацию и была вынуждена задействовать стратегические резервы. О проблемах заявили также австрийская OMV, закупавшая нефть для чешского НПЗ, и итальянская Eni.

Постоянный мониторинг качества сырья в Джейхане позволил избежать серьезных последствий для переработчиков, однако ущерб в июле и частично в августе отразится на экспортной выручке Азербайджана.

Источники haqqin.az отмечают, что спекуляции о «российском следе» в истории загрязнения отражают высокую чувствительность рынка, поскольку нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан остается важнейшим каналом выхода каспийской нефти на мировые рынки.

На фоне произошедшего котировки одного барреля смеси BTC Blend удерживаются на европейском рынке в диапазоне 68-70 долларов, что подчеркивает значимость этого маршрута и уязвимость его репутации перед любыми внеплановыми инцидентами.

