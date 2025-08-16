Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители

После выхода президента России Владимира Путина из его самолета американский лидер Дональд Трамп не только пожал ему руку на красной дорожке и прокатил на своем лимузине. Российскому лидеру также продемонстрировали, одновременно ненавязчиво и сознательно, самые современные средства американских ВВС, в том числе те, что совсем недавно наносили удары по подземным бункерам в Иране.

После того как Трамп и Путин поприветствовали друг друга на аляскинской авиабазе Элмендорф-Ричардсон, над их головами пролетели пять бомбардировщиков. А на кадрах, которые разместил в социальных сетях помощник президента США, видно, как лимузин, куда сели Трамп с Путиным, проезжает мимо выстроившихся в ряд военных самолетов и вертолетов.

Над аэродромом пролетели четыре самолета F-35 с базы ВВС Эйелсон на Аляске и бомбардировщик-стелс B-2 с базы Уайтмен в Миссури, рассказал CBS News знающий о подготовке мини-парада американский чиновник. B-2 использовались для бомбардировки в июне подземных ядерных объектов в Иране. Туда они вылетели как раз с базы в Миссури, чтобы осуществить, как его охарактеризовали американские военные, «крупнейший оперативный удар с применением B-2 в истории США».

Путин был заметно удивлен, когда над ним пронеслось пять самолетов, пишет ведущий австралийский новостной сайт news.com.au. Он также приводит комментарии пользователей соцсетей, которые называли «блестящей» такую «демонстрацию превосходства» и военной силы. «Если это не устрашение, то я не знаю, как это назвать», – написал один. «Трамп демонстрирует мастер-класс по пиару», – отметил другой.

США проводят на Аляске два крупных военных учения, в обоих задействована база Элмендорф-Ричардсон, отметила Financial Times. Учения Arctic Edge 2025, в которых также участвуют Великобритания и Дания, «призваны повысить готовность, продемонстрировать возможности и улучшить оперативную совместимость союзников и объединенных сил в Арктике», говорится в заявлении Северного командования США.

Другие учения, Northern Edge, проводятся Индо-Тихоокеанским командованием США и предусматривают, по его информации, «высокоэффективную, реалистичную подготовку боевых истребителей». В этих учениях принимают участие тысячи американских военнослужащих, а также корабли и самолеты на Аляске и в ее окрестностях.