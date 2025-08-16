USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана

Британия продолжит закручивать гайки на российской военной машине

15:12 554

Великобритания поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине и готова усилить санкции против России при отсутствии шагов к деэскалации, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

По мнению Стармера, следующим шагом должны стать переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил поддержку намерениям США и европейских стран предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках возможного соглашения, однако детали этих гарантий не уточнил.

«Мы продолжим закручивать гайки на военной машине [России], вводя еще больше санкций, которые уже оказали пагубное воздействие на экономику России и ее народ», – говорится в заявлении Стармера.

