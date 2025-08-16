Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина

Дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс выразила возмущение тем, что американские военные были задействованы для расстилания красной дорожки при встрече президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников», – написала Моббс в соцсети X.

Она также назвала это «ужасным решением» и подчеркнула, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто его принял.

Ранее Кит Келлог не был включен в состав американской делегации на саммите, поскольку, по мнению российской стороны, это было бы «контрпродуктивным» из-за его поддержки Украины.