Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина

Дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс выразила возмущение тем, что американские военные были задействованы для расстилания красной дорожки при встрече президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников», – написала Моббс в соцсети X.

Она также назвала это «ужасным решением» и подчеркнула, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто его принял.

Ранее Кит Келлог не был включен в состав американской делегации на саммите, поскольку, по мнению российской стороны, это было бы «контрпродуктивным» из-за его поддержки Украины.

Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Что за гарантии Трамп хочет дать Украине?
Что за гарантии Трамп хочет дать Украине? ОБНОВЛЕНО 15:43
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран
Доклад спецслужб Турции: указаны противники Анкары – Израиль и Иран наш обзор; все еще актуально
