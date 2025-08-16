О чем говорит диверсия России на Каспии?

Загрязнение нефти в системе трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан стало одним из наиболее резонансных событий на рынке каспийской нефти в июле–августе 2025 года, которое привело к вынужденному изменению маршрутов казахстанского экспорта.
В плане ценовой динамики рынок отреагировал резким сокращением премии Azeri Light. Если до инцидента она превышала 4 доллара к Dated Brent, то 13 августа, по оценке Platts, разница составила всего 45 центов за баррель. Это указывает на падение доверия к поставкам по маршруту и снижение конкурентоспособности сорта.
По мнению экспертов, возвращение Казахстана к использованию КТК носит краткосрочный характер и является вынужденной мерой. Как известно, Астана планировала довести в 2025 году экспорт через БТД до 1,7 миллиона тонн, что было частью стратегии диверсификации маршрутов и снижения зависимости от России. Теперь же временное ограничение подрывает этот план. И хотя по сравнению с совокупным экспортом Казахстана объем в 35 тысяч баррелей в сутки невелик, инцидент демонстрирует уязвимость маршрута, воспринимаемого участниками в качестве стратегического.
Отдельное внимание вызвали предположения о возможной диверсии. Источники в правительстве Румынии заявили, что не исключают преднамеренное вмешательство России. По их словам, в трубопровод могли быть специально закачаны цистерны с хлорорганикой, что способствовало дестабилизации поставок и дискредитации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан как альтернативы российским маршрутам.
В British Petroleum и Baku–Tbilisi–Ceyhan Pipeline Company сообщили о проведении масштабных проверок и усилении отбора проб на терминале Джейхан. По их данным, часть резервуаров не пострадала, и отгрузки продолжаются, хотя ограничения сохраняются.
В самой SOCAR ситуацию не комментируют. Аналогичную позицию заняли Министерство энергетики Казахстана и операторы месторождений «Тенгизшевройл» и «КазМунайГаз».
В более широком контексте инцидент показал структурные риски каспийских маршрутов. При высокой пропускной способности КТК, способного абсорбировать дополнительные объемы казахстанской нефти, один из трех морских погрузочных буев остается незадействованным с марта 2025 года. Это создает определенные технические ограничения и указывает на то, что у Казахстана по-прежнему нет абсолютно надежной альтернативы российской инфраструктуре.
В результате сложившейся ситуации Азербайджан понес прямые потери экспортной выручки в июле и августе, а Казахстан временно лишился возможности диверсифицировать маршруты в полном объеме.
Инцидент стал сигналом для участников рынка о том, что политическая и техническая устойчивость каспийских энергетических коридоров остается ограниченной, а риски форс-мажора могут в одночасье свести на нет долгосрочные планы по развитию альтернативных экспортных направлений.