О чем говорит диверсия России на Каспии?

Загрязнение нефти в системе трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан стало одним из наиболее резонансных событий на рынке каспийской нефти в июле–августе 2025 года, которое привело к вынужденному изменению маршрутов казахстанского экспорта.

В плане ценовой динамики рынок отреагировал резким сокращением премии Azeri Light. Если до инцидента она превышала 4 доллара к Dated Brent, то 13 августа, по оценке Platts, разница составила всего 45 центов за баррель. Это указывает на падение доверия к поставкам по маршруту и снижение конкурентоспособности сорта.

По мнению экспертов, возвращение Казахстана к использованию КТК носит краткосрочный характер и является вынужденной мерой. Как известно, Астана планировала довести в 2025 году экспорт через БТД до 1,7 миллиона тонн, что было частью стратегии диверсификации маршрутов и снижения зависимости от России. Теперь же временное ограничение подрывает этот план. И хотя по сравнению с совокупным экспортом Казахстана объем в 35 тысяч баррелей в сутки невелик, инцидент демонстрирует уязвимость маршрута, воспринимаемого участниками в качестве стратегического.