Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Трамп бессилен. Война продолжается

Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
15:46

В беседе с haqqin.az российский политический деятель, социолог и доктор экономических наук Владислав Иноземцев делится своими умозаключениями относительно результатов переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Трамп надеется уговорить Путина встретиться с Зеленским. Путин называет украинского президента «никем» и избегает прямых переговоров. Вся логика Анкориджа строится на двухэтапной схеме: сначала договорённость Путина и Трампа, затем — её имплементация на встрече Путина и Зеленского

- Президент Трамп даже после переговоров с лидером России упоминает о необходимости обмена территориями между Украиной и Россией, то есть, обмена одних оккупированных украинских земель на другие. Это напоминает прежние предложения Еревана Баку об обмене Нагорного Карабаха на освобождение семи азербайджанских районов вокруг него.

- Абсолютно верно. Сегодня под контролем Украины нет ни пяди российской территории. Москва пытается представить включение четырёх украинских областей в состав России как нечто очевидное и неоспоримое, а затем показать готовность «обменять» эти территории на что-то иное, более реальное. Смешно, но Трамп и многие американцы на эту логику идут. Мой прогноз прост: Трамп очень хочет достичь договорённости с Путиным. Я не верю в конспирологические версии о его зависимости или компромате. Трампа обуревает навязчивая идея — во что бы то ни стало остановить войну. Он - убеждённый противник любых войн и готов договариваться, лишь бы прекратить стрельбу. Мало того, ради этого он пойдёт на уступки.

Путин будет жёстко стоит на своих условиях. Встреча подается, как «история успеха», два лидера показывают публике, что нашли общий язык, а Путин, похоже, сделал Трампу щедрые предложения. Трамп захочет на это согласиться, ведь для него важно, чтобы война в Украине завершилась.

Мы уже видели, как Трамп обращался к Конгрессу с просьбой не вводить новые тарифы, обещая «сам всё разрулить». В итоге ничего он не решил и пригласил Путина в США, чем вызвал шок мирового сообщества. Теперь ему нужно поставить точку в отношениях с Россией и в украинском вопросе.

- Но если условия неприемлемы для Киева, зачем Трампу идти на сделку?

- Трамп надеется уговорить Путина встретиться с Зеленским. Путин называет украинского президента «никем» и избегает прямых переговоров. Вся логика Анкориджа строится на двухэтапной схеме: сначала договорённость Путина и Трампа, затем — её имплементация на встрече Путина и Зеленского. Однако провал этой схемы почти неизбежен. Либо встреча с Зеленским сорвётся, либо договорённость рухнет ещё раньше.

Некоторые считают, что в таком случае Трамп вступится за Украину и уничтожит кремлёвскую власть. Но этого точно не будет. Возможности остановить сейчас войну у Трампа действительно нет. Иногда лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Я не мог изначально представить себе, чтобы Трамп вышел и сказал: «Мы ни о чём не договорились», а на следующий день начал вводить жёсткие антироссийские санкции. Американская экономика не готова платить цену за разрушение торговли с Россией.

Я не исключаю, что Зеленский может принять план Трампа, ведь в нём, скорее всего, не будет официального признания захваченных Россией территорий. Ни США, ни Европа, ни сама Украина не согласятся легитимировать аннексию - подобное признание разрушит мировой порядок. Мы видели это на примере оккупированного Карабаха: никто не признал его армянским, и в итоге Азербайджан вернул свои земли. Украина также в конечном счёте вернёт свои территории.

- То есть, война продолжится?

- Да, я уверен в этом. Америка и Россия не станут экономически сотрудничать. Возможно, США снимут часть индивидуальных санкций, но ключевые ограничения — банковские и технологические — останутся. Никакие проекты или инвестиции, какие бы фантастические предложения Путин ни сделал, не приведут к их отмене. Он попытался предложить Трампу «экономические бонусы» ради украинского размена, но реальных выгод в этом для США нет. Поэтому война не завершится, а любые сделки шатки и недолговечны.

