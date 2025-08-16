Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан

Главы МИД Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига в субботу обсудили вопросы сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Стороны рассмотрели актуальные темы партнерских отношений между двумя странами, включая взаимодействие в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Сибига передал поздравления в связи с достигнутыми договоренностями между Азербайджаном и США во время визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты, а также по случаю успехов в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Киев выразил благодарность за оказанную гуманитарную помощь, в том числе за поддержку в восстановлении и реконструкции территорий, пострадавших в результате конфликта.

Кроме того, украинская сторона проинформировала о ходе переговорного процесса по урегулированию войны с Россией.