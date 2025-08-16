USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Российские войска вытеснили украинские подразделения и захватили Попов Яр на Добропольском направлении и Ивано-Дарьевку на Северском направлении, сообщили Hromadske TV в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр».

Согласно информации, украинские подразделения отошли на Добропольском направлении, в результате чего ВС РФ заняли Попов Яр. Российские войска пытаются расширить контроль в районе Нового Шахово и усилили наступление в сторону Ивановки. В настоящее время там продолжаются бои.

На Северском направлении подразделения ВС РФ совершали безрезультатные попытки наступления в районах Григоровки, Переездного, Федоровки и Серебрянки, но смогли занять Ивано-Дарьевку.

На Покровском направлении противник продолжает попытки блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За последние сутки наступления фиксировались в районах Родинского, Миролюбовки, Покровска, Новоэкономического, Новоукраинки и Зверево. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районах Удачного и Дачного.

В оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» подчеркнули, что Силы обороны Украины сдерживают давление и уничтожают противника.

17:02 958
16:19 1754
15:48 1642
14:10 5313
15:27 2790
14:22 2747
15 августа 2025, 21:48 7012
13:59 2916
13:29 2228
11:25 5285
