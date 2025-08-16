USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

США направляют армаду в воды Латинской Америки

США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна свыше четырех тысяч морских пехотинцев, атомную подводную лодку, разведывательный самолет, эсминцы и ракетный крейсер для борьбы с наркокартелями. Об сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

«Вооруженные силы США направляют более четырех тысяч морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках нарастающих усилий по борьбе с наркокартелями... В рамках миссии Южному командованию ВС США также будут переданы атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер», – говорится в сообщении телеканала.

По информации источника, дополнительные силы направлены на противодействие угрозам национальной безопасности США со стороны наркотеррористических группировок в регионе.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет не исключил возможность применения американской авиации, ударов БПЛА или других силовых мер против картелей на территории Мексики в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с организованной преступностью.

