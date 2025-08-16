Индийцы ждут отмены пошлин после встречи Трампа и Путина

Индия надеется, что после встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Вашингтон отложит или отменит вторичные санкции в отношении Нью-Дели за закупки российской нефти. Об этом сообщил ТАСС источник в индийском правительстве.

«Мы думаем, что мы можем получить послабление в отношении 25%-ной пошлины, которая является вторичными санкциями», – отметил он.

При этом источник указал, что в Индии надеются, что пошлину не введут или отложат по времени, возможно, на три месяца.

Ранее Трамп объявил о введении дополнительного 25-процентного тарифа на индийские товары, напрямую связав это решение с продолжающимися закупками российской нефти. По его словам, Индии «безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины». В ответ в Нью-Дели выразили сожаление по поводу решения Вашингтона, подчеркнув, что импорт нефти «основан на рыночных принципах» и направлен на обеспечение энергетической безопасности страны с населением 1,4 млрд человек. В заявлении МИД Индии действия США были названы «несправедливыми, необоснованными и неразумными». Индийские власти пообещали принять «все необходимые меры» для защиты национальных интересов.