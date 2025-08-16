Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что важно продолжать поддерживать Киев и оказывать давление на Москву, пока не будет заключен прочный и долгосрочный мир, уважающий права Украины.

«Крайне важно усвоить все уроки последних 30 лет и, в частности, устоявшуюся склонность России не выполнять свои обещания», - написал Макрон.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.