USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа

17:02 959

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что важно продолжать поддерживать Киев и оказывать давление на Москву, пока не будет заключен прочный и долгосрочный мир, уважающий права Украины.

«Крайне важно усвоить все уроки последних 30 лет и, в частности, устоявшуюся склонность России не выполнять свои обещания», - написал Макрон.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 960
Российская армия продвигается
Российская армия продвигается
16:19 1756
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 1642
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 5313
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 2791
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
14:22 2748
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
15 августа 2025, 21:48 7012
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 2916
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 2229
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 5285
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 3215

ЭТО ВАЖНО

Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 960
Российская армия продвигается
Российская армия продвигается
16:19 1756
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 1642
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 5313
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 2791
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
14:22 2748
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
15 августа 2025, 21:48 7012
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 2916
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 2229
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 5285
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 3215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться