Шварценеггер назвал Трампа «фанатом» Путина

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер резко раскритиковал президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав главу Белого дома «мальчиком-фанатом» российского лидера.

В своем видеообращении экс-губернатор назвал пресс-конференцию Трампа после беседы с Путиным «позорной».

«Я уже спрашивал себя: «Когда он (Трамп) попросит у него (Путина) автограф или сделает с ним селфи?» – указал актер.

Он подчеркнул, что Трамп таким поведением «предал разведку, судебную систему и, что самое худшее, – страну».

«Вы – президент, вам нельзя так поступать. Что с вами такое?» – задался вопросом Шварценеггер.