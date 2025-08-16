USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Шварценеггер назвал Трампа «фанатом» Путина

17:17 589

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер резко раскритиковал президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав главу Белого дома «мальчиком-фанатом» российского лидера.

В своем видеообращении экс-губернатор назвал пресс-конференцию Трампа после беседы с Путиным «позорной». 

«Я уже спрашивал себя: «Когда он (Трамп) попросит у него (Путина) автограф или сделает с ним селфи?» – указал актер.

Он подчеркнул, что Трамп таким поведением «предал разведку, судебную систему и, что самое худшее, – страну».

«Вы – президент, вам нельзя так поступать. Что с вами такое?» – задался вопросом Шварценеггер.

Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 960
Российская армия продвигается
Российская армия продвигается
16:19 1756
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 1643
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 5315
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 2793
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
14:22 2748
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
15 августа 2025, 21:48 7013
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 2918
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 2230
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 5285
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 3215

