Премьер Польши об «искусном игроке» Путине

Игра за будущее Украины и безопасность Европы вступили в решающую фазу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу», — написал Туск в X, комментируя итоги российско-американского саммита на Аляске.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин «в очередной раз доказал», что является искусным игроком.

«Вот почему так важно сохранить единство всего Запада», — добавил польский премьер-министр.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование российско-украинской войны обеспечит интересы безопасности как Украины, так и всей Европы.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность», — написал Мерц в X.