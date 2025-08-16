USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Премьер Польши об «искусном игроке» Путине

17:32 361

Игра за будущее Украины и безопасность Европы вступили в решающую фазу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу», — написал Туск в X, комментируя итоги российско-американского саммита на Аляске.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин «в очередной раз доказал», что является искусным игроком.

«Вот почему так важно сохранить единство всего Запада», — добавил польский премьер-министр.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование российско-украинской войны обеспечит интересы безопасности как Украины, так и всей Европы.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность», — написал Мерц в X.

Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 963
Российская армия продвигается
Российская армия продвигается
16:19 1759
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 1646
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 5318
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 2795
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
Трамп продемонстрировал Путину бомбившие Иран истребители
14:22 2750
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе
Россия и Иран смирились с «маршрутом Трампа» на Южном Кавказе горячая тема, все еще актуально
15 августа 2025, 21:48 7013
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна
Кто-то за Цоя, а кто-то за имама Гусейна объектив haqqin.az
13:59 2918
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек
В Вашингтоне арестованы еще 40 человек объектив haqqin.az
13:29 2230
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину
Белый дом удалил аплодисменты Трампа Путину ВИДЕО
11:25 5286
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
Трамп хотел прекратить войну. А будет обсуждать нерасширение НАТО
10:53 3215

