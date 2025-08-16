USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Арестована певица Раксана

Инара Рафикгызы
18:24 2589

Певица Раксана Исмайлова арестована по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили haqqin.az, в Сабунчинском районе Баку сотрудники полиции, действуя на основании поступивших жалоб от граждан, задержали певицу Раксану Исмайлову, 1979 года рождения, признанную виновной в совершении мошенничества.

В ходе расследования было установлено, что путем мошенничества она присвоила ювелирные изделия двух потерпевших на общую сумму 35 000 манатов и денежные средства в размере 520 000 долларов США.

По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Азербайджана о мошенничестве, причинившем ущерб в особо крупном размере. Исмайлова привлечена к следствию в качестве обвиняемой. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД.

Путин рассказал, что обсудил с Трампом
Путин рассказал, что обсудил с Трампом
19:32 146
ExxonMobil получила возможность вернуться в проект «Сахалин-1»
ExxonMobil получила возможность вернуться в проект «Сахалин-1»
19:27 201
Трамп бессилен. Война продолжается
Трамп бессилен. Война продолжается Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
15:46 3611
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все
Все зависит от двух президентов. Но не совсем все главная тема
10:27 3521
Арестована певица Раксана
Арестована певица Раксана
18:24 2590
Зеленский: Русские готовят новые атаки
Зеленский: Русские готовят новые атаки
18:10 990
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
Макрон и Зеленский пытаются вразумить Трампа
17:02 2030
Российская армия продвигается
Российская армия продвигается
16:19 2694
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан
15:48 2339
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы?
Почему Казахстан отказался от азербайджанской трубы? главный вопрос
14:10 6730
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
Дочь спецпредставителя Трампа возмущена приездом Путина
15:27 3882

