Арестована певица Раксана

Как сообщили haqqin.az, в Сабунчинском районе Баку сотрудники полиции, действуя на основании поступивших жалоб от граждан, задержали певицу Раксану Исмайлову, 1979 года рождения, признанную виновной в совершении мошенничества.

В ходе расследования было установлено, что путем мошенничества она присвоила ювелирные изделия двух потерпевших на общую сумму 35 000 манатов и денежные средства в размере 520 000 долларов США.

По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Азербайджана о мошенничестве, причинившем ущерб в особо крупном размере. Исмайлова привлечена к следствию в качестве обвиняемой. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД.